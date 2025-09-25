Nike P-6000
女子复古运动鞋
29% 折让
Nike P-6000 女子运动鞋结合经典的 Pegasus 系列设计，采用透气网眼布，搭配匠心覆面，再现千禧年代的跑鞋风格，塑就大气外观。 鞋款秉承 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的设计风格，缔造街头时尚运动风范，同时带来日常穿着舒适感受。
- 显示颜色： 动物群棕/貂棕/黑/珍珠灰
- 款式： BV1021-200
Nike P-6000
其他细节
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面，打造舒适支撑效果
- 鞋款秉承 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的设计风格
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 缓震鞋垫，带来舒适的足底体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
