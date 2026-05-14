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Nike P-6000 女子运动鞋 - 白色/金属银/黑/图腾黑紫

Nike P-6000

女子运动鞋

30% 折让
白色/金属银/黑/图腾黑紫
浅骨色/幻影灰白/中橄榄绿/帆白
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike P-6000 女子运动鞋结合经典的 Pegasus 系列设计，采用透气网眼布，搭配匠心覆面，再现千禧年代的跑鞋风格，塑就大气外观。鞋款秉承 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的设计风格，缔造街头时尚运动风范，同时带来日常穿着舒适感受。


  • 显示颜色： 白色/金属银/黑/图腾黑紫
  • 款式： BV1021-110

Nike P-6000

30% 折让

Nike P-6000 女子运动鞋结合经典的 Pegasus 系列设计，采用透气网眼布，搭配匠心覆面，再现千禧年代的跑鞋风格，塑就大气外观。鞋款秉承 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的设计风格，缔造街头时尚运动风范，同时带来日常穿着舒适感受。

其他细节

  • 优质材质组合鞋面，打造舒适支撑效果
  • 鞋款秉承 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的设计风格
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 缓震鞋垫，带来舒适的足底体验
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/金属银/黑/图腾黑紫
  • 款式： BV1021-110

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