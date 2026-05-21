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Nike P-6000
女子运动鞋
14% 折让
Nike P-6000 女子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。透气网眼布结合运动风格线条，塑就吸睛外观和透气舒适感受。泡棉缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计。
- 显示颜色： 尘光子色/浅卡其/幻影灰白/白色
- 款式： HV4312-025
Nike P-6000
14% 折让
Nike P-6000 女子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。透气网眼布结合运动风格线条，塑就吸睛外观和透气舒适感受。泡棉缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面搭配结实覆面，缔造出色结构感，营造舒适支撑效果
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 缓震设计，带来舒适的足底体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 尘光子色/浅卡其/幻影灰白/白色
- 款式： HV4312-025
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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