Nike P-6000 幼童运动鞋从复古 Pegasus 运动鞋中汲取设计灵感，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。专为小宝贝的双脚而设计，鞋头空间充足，采用时尚透气织物，让小宝贝赚足回头率，畅享轻盈舒适的穿着体验。

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