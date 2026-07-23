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Nike P-6000 男子冬季款运动鞋 - 闪电蓝/石墨蓝/翡翠绿/日蚀蓝

Nike P-6000

男子冬季款运动鞋

10% 折让
闪电蓝/石墨蓝/翡翠绿/日蚀蓝
雾灰/尘光子色/激光橙/碳粉黑

Nike P-6000 男子冬季款运动鞋融合 Pegasus 过往运动鞋设计，助力 21 世纪早期跑步鞋跃升时尚新高度。采用混合材料和运动风格线条，兼具吸睛外观和舒适感受，彰显 21 世纪早期风范。


  • 显示颜色： 闪电蓝/石墨蓝/翡翠绿/日蚀蓝
  • 款式： HQ3818-400

Nike P-6000

10% 折让

Nike P-6000 男子冬季款运动鞋融合 Pegasus 过往运动鞋设计，助力 21 世纪早期跑步鞋跃升时尚新高度。采用混合材料和运动风格线条，兼具吸睛外观和舒适感受，彰显 21 世纪早期风范。

其他细节

  • 泡棉中底以田径赛道为灵感，采用加高设计，塑就柔软缓震效果
  • 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
  • 优质材质组合鞋面，帮助双足保持干爽，同时提供出众结构感

产品细节

  • 橡胶外底
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 闪电蓝/石墨蓝/翡翠绿/日蚀蓝
  • 款式： HQ3818-400

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