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Nike P-6000
男子冬季款运动鞋
10% 折让
Nike P-6000 男子冬季款运动鞋融合 Pegasus 过往运动鞋设计，助力 21 世纪早期跑步鞋跃升时尚新高度。采用混合材料和运动风格线条，兼具吸睛外观和舒适感受，彰显 21 世纪早期风范。
- 显示颜色： 闪电蓝/石墨蓝/翡翠绿/日蚀蓝
- 款式： HQ3818-400
Nike P-6000
10% 折让
Nike P-6000 男子冬季款运动鞋融合 Pegasus 过往运动鞋设计，助力 21 世纪早期跑步鞋跃升时尚新高度。采用混合材料和运动风格线条，兼具吸睛外观和舒适感受，彰显 21 世纪早期风范。
其他细节
- 泡棉中底以田径赛道为灵感，采用加高设计，塑就柔软缓震效果
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 优质材质组合鞋面，帮助双足保持干爽，同时提供出众结构感
产品细节
- 橡胶外底
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 闪电蓝/石墨蓝/翡翠绿/日蚀蓝
- 款式： HQ3818-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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