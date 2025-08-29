Nike P-6000
男子运动鞋
¥999
Nike P-6000 男子运动鞋以 2006 年的 Nike Air Pegasus 为设计蓝本，再现经典混搭造型，缔造舒适透气的穿着体验，唤起 21 世纪初气息的回忆。
- 显示颜色： 黑/黑/太阳红/黑
- 款式： II1203-001
其他细节
- 优质的天然皮革、织物与合成材质组合鞋面融入透气网眼布，营造 21 世纪初的畅跑美学概念
- 泡绵中底轻盈缓震，带来柔软舒适的足底感受
- 全掌型橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
