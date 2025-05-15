Nike P-6000
男子运动鞋
¥849
Nike P-6000 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 运动风设计线条结合透气织物和加高泡绵缓震配置，让你赚足回头率，畅享舒适穿着体验。
- 显示颜色： 浅烟灰/暗烟灰/棕褐色/烟灰
- 款式： HV5984-001
Nike P-6000
¥849
Nike P-6000 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 运动风设计线条结合透气织物和加高泡绵缓震配置，让你赚足回头率，畅享舒适穿着体验。
其他细节
- 天然皮革和织物组合鞋面，营造 21 世纪初的运动美学概念
- 泡绵中底轻盈缓震，带来柔软舒适的足底感受。
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 鞋舌织带搭配 “BOWERMAN SERIES” 品牌标志
- 鞋舌饰有 “NIKE” 字样
- 模压 Swoosh 设计
- 显示颜色： 浅烟灰/暗烟灰/棕褐色/烟灰
- 款式： HV5984-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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