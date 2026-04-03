 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike P-6000 男子运动鞋 - 中橄榄绿/红杉绿/杏茶色/黑

Nike P-6000

男子运动鞋

¥849
中橄榄绿/红杉绿/杏茶色/黑
椰奶色/海滩浅黄/黑

Nike P-6000 男子运动鞋以 2006 年的 Nike Air Pegasus 为设计蓝本，带来透气舒适的经典混搭风格，唤起 21 世纪初的氛围。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/红杉绿/杏茶色/黑
  • 款式： IH8042-200

Nike P-6000

¥849

Nike P-6000 男子运动鞋以 2006 年的 Nike Air Pegasus 为设计蓝本，带来透气舒适的经典混搭风格，唤起 21 世纪初的氛围。

其他细节

  • 透气织物、天然皮革与合成材质组合鞋面搭配结实覆面，营造 21 世纪初的畅跑美学概念
  • 泡棉中底轻盈缓震，带来柔软舒适的足底感受
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 鞋舌织带搭配 “BOWERMAN SERIES” 标志
  • 鞋舌饰有 “NIKE” 字样
  • 模压耐克勾勾设计
  • 显示颜色： 中橄榄绿/红杉绿/杏茶色/黑
  • 款式： IH8042-200

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。