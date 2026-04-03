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Nike P-6000
男子运动鞋
¥849
Nike P-6000 男子运动鞋以 2006 年的 Nike Air Pegasus 为设计蓝本，带来透气舒适的经典混搭风格，唤起 21 世纪初的氛围。
- 显示颜色： 中橄榄绿/红杉绿/杏茶色/黑
- 款式： IH8042-200
Nike P-6000
¥849
Nike P-6000 男子运动鞋以 2006 年的 Nike Air Pegasus 为设计蓝本，带来透气舒适的经典混搭风格，唤起 21 世纪初的氛围。
其他细节
- 透气织物、天然皮革与合成材质组合鞋面搭配结实覆面，营造 21 世纪初的畅跑美学概念
- 泡棉中底轻盈缓震，带来柔软舒适的足底感受
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 鞋舌织带搭配 “BOWERMAN SERIES” 标志
- 鞋舌饰有 “NIKE” 字样
- 模压耐克勾勾设计
- 显示颜色： 中橄榄绿/红杉绿/杏茶色/黑
- 款式： IH8042-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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