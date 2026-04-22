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Nike P-6000
男子运动鞋
¥799
Nike P-6000 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，采用运动风设计线条结合透气织物，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。泡棉缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造非凡舒适脚感。
- 显示颜色： 浅骨色/淡象牙白/黑/帆白
- 款式： IU7549-072
Nike P-6000
¥799
Nike P-6000 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，采用运动风设计线条结合透气织物，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。泡棉缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造非凡舒适脚感。
其他细节
- 织物、天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿，透气出众
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 橡胶外底，铸就出色抓地力
产品细节
- 显示颜色： 浅骨色/淡象牙白/黑/帆白
- 款式： IU7549-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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