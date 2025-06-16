Nike P-6000 By You
专属定制女子运动鞋
¥949
Nike P-6000 By You 专属定制女子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期跑步运动跃升时尚新高度。 丰富配色选项和各种对比鲜明的材料，供你打造专属鞋款。 金属元素和炫彩装饰，带来恰到好处的亮泽效果，展现抢眼风格。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HQ2143-900
Nike P-6000 By You
¥949
Nike P-6000 By You 专属定制女子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期跑步运动跃升时尚新高度。 丰富配色选项和各种对比鲜明的材料，供你打造专属鞋款。 金属元素和炫彩装饰，带来恰到好处的亮泽效果，展现抢眼风格。
挑选鞋面
采用漆皮与合成革混搭设计，随后融入透气网眼布和反光细节。
玩转缤纷色彩
多种色调，供你随心打造醒目格调或经典风格。 可选中性暗色、时尚粉彩色和跑步风格原色。
彰显个性
名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 鞋舌上可添加至多 10 个字符，供你打造专属设计。
其他细节
- 织物与合成材质组合覆面，提升结构感，营造出众支撑效果
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 缓震鞋垫，缔造舒适脚感
- 橡胶外底铸就非凡抓地力
Nike By You 细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HQ2143-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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