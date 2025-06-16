 

Nike P-6000 By You

专属定制女子运动鞋

¥949

Nike P-6000 By You 专属定制女子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期跑步运动跃升时尚新高度。 丰富配色选项和各种对比鲜明的材料，供你打造专属鞋款。 金属元素和炫彩装饰，带来恰到好处的亮泽效果，展现抢眼风格。


  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： HQ2143-900

Nike P-6000 By You

¥949

Nike P-6000 By You 专属定制女子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期跑步运动跃升时尚新高度。 丰富配色选项和各种对比鲜明的材料，供你打造专属鞋款。 金属元素和炫彩装饰，带来恰到好处的亮泽效果，展现抢眼风格。

挑选鞋面

采用漆皮与合成革混搭设计，随后融入透气网眼布和反光细节。

玩转缤纷色彩

多种色调，供你随心打造醒目格调或经典风格。 可选中性暗色、时尚粉彩色和跑步风格原色。

彰显个性

名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 鞋舌上可添加至多 10 个字符，供你打造专属设计。

其他细节

  • 织物与合成材质组合覆面，提升结构感，营造出众支撑效果
  • 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
  • 缓震鞋垫，缔造舒适脚感
  • 橡胶外底铸就非凡抓地力

Nike By You 细节

  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
  • 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： HQ2143-900

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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