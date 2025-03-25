Nike P-6000 ESS

女子复古运动鞋

¥799

Nike P-6000 ESS 女子运动鞋采用优质皮革，搭配匠心覆面，混搭 Pegasus 鞋款传统风格，塑就 2000 年代早期跑步风范。鲜艳色彩增添活力动感，柔软泡绵持续打造非凡舒适脚感。

  • 显示颜色： 淡象牙白/火焰粉/队橙/白色
  • 款式： CW1351-100

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