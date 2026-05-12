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Nike P-6000 Premium 大童运动鞋 - 中灰/笔尖灰黑色/水泥灰/啤酒花黄

Nike P-6000 Premium

大童运动鞋

24% 折让

Nike P-6000 Premium 大童运动鞋以结实耐穿设计焕新演绎复古运动鞋，助力从容开启探索之旅。加持耐穿 CORDURA® 材料，助你从容应对多种挑战，发挥出色表现。鞋面搭配翻毛皮覆面，舒适耐穿，打造出众的户外运动利器。


  • 显示颜色： 中灰/笔尖灰黑色/水泥灰/啤酒花黄
  • 款式： IO4668-200

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Nike P-6000 Premium 大童运动鞋以结实耐穿设计焕新演绎复古运动鞋，助力从容开启探索之旅。加持耐穿 CORDURA® 材料，助你从容应对多种挑战，发挥出色表现。鞋面搭配翻毛皮覆面，舒适耐穿，打造出众的户外运动利器。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋面搭配翻毛皮拼接
  • 外底橡胶向上延伸至鞋头
  • 显示颜色： 中灰/笔尖灰黑色/水泥灰/啤酒花黄
  • 款式： IO4668-200

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