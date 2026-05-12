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Nike P-6000 Premium
大童运动鞋
24% 折让
Nike P-6000 Premium 大童运动鞋以结实耐穿设计焕新演绎复古运动鞋，助力从容开启探索之旅。加持耐穿 CORDURA® 材料，助你从容应对多种挑战，发挥出色表现。鞋面搭配翻毛皮覆面，舒适耐穿，打造出众的户外运动利器。
- 显示颜色： 中灰/笔尖灰黑色/水泥灰/啤酒花黄
- 款式： IO4668-200
Nike P-6000 Premium
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Nike P-6000 Premium 大童运动鞋以结实耐穿设计焕新演绎复古运动鞋，助力从容开启探索之旅。加持耐穿 CORDURA® 材料，助你从容应对多种挑战，发挥出色表现。鞋面搭配翻毛皮覆面，舒适耐穿，打造出众的户外运动利器。
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋面搭配翻毛皮拼接
- 外底橡胶向上延伸至鞋头
- 显示颜色： 中灰/笔尖灰黑色/水泥灰/啤酒花黄
- 款式： IO4668-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。