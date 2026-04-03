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Nike P-6000 Premium CORDURA® 男子运动鞋 - 中灰/笔尖灰黑色/水泥灰/啤酒花黄

Nike P-6000 Premium CORDURA®

男子运动鞋

11% 折让
Nike P-6000 Premium CORDURA® 男子运动鞋 - 中灰/笔尖灰黑色/水泥灰/啤酒花黄
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Nike P-6000 Premium CORDURA® 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 采用 CORDURA® 材料焕新打造，缔造出众耐穿性。 泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，缔造非凡缓震性能。


  • 显示颜色： 中灰/笔尖灰黑色/水泥灰/啤酒花黄
  • 款式： IH0946-201

Nike P-6000 Premium CORDURA®

11% 折让

Nike P-6000 Premium CORDURA® 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 采用 CORDURA® 材料焕新打造，缔造出众耐穿性。 泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，缔造非凡缓震性能。

其他细节

  • 加持耐穿 CORDURA® 材料，助你从容应对挑战，发挥出色表现
  • 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就层次感外观
  • 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
  • 缓震设计，带来舒适的足底体验
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 中灰/笔尖灰黑色/水泥灰/啤酒花黄
  • 款式： IH0946-201

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