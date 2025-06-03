 

NIKE P-6000 PRM

男子运动鞋

¥849
黑/煤黑/冲击绿
苍野灰/冷杉绿/亮石灰色/苍野灰
亮石灰色/暗烟灰/亮石灰色
皇家蓝/暗烟灰/超蓝/皇家蓝

NIKE P-6000 PRM 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期跑步鞋风格注入现代新风尚。运动风设计线条结合皮革材质，让你赚足回头率，畅享舒适穿着体验。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造出众缓震性能。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/冲击绿
  • 款式： IF0668-003

NIKE P-6000 PRM

¥849

NIKE P-6000 PRM 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期跑步鞋风格注入现代新风尚。运动风设计线条结合皮革材质，让你赚足回头率，畅享舒适穿着体验。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造出众缓震性能。

其他细节

  • 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
  • 缓震鞋垫，带来舒适的足底体验
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/煤黑/冲击绿
  • 款式： IF0668-003

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