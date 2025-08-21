Nike P-6000 SE 男子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期运动鞋跃升时尚新高度。混搭皮革、织物和翻毛皮，塑就分层外观，经久耐穿。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，采用加高设计，缔造非凡舒适体验。该版本出自 Bowerman 系列，该系列旨在致敬比尔·鲍尔曼 (Bill Bowerman) 教练的传奇精神。

Nike P-6000 SE 男子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期运动鞋跃升时尚新高度。混搭皮革、织物和翻毛皮，塑就分层外观，经久耐穿。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，采用加高设计，缔造非凡舒适体验。该版本出自 Bowerman 系列，该系列旨在致敬比尔·鲍尔曼 (Bill Bowerman) 教练的传奇精神。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。