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Nike P-6000 SE
男子运动鞋
32% 折让
Nike P-6000 SE 男子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期跑步鞋跃升时尚新高度。混搭合成材质和织物，塑就分层外观，经久耐穿。泡棉缓震配置以田径赛道为灵感，采用加高设计，缔造非凡舒适体验。该鞋款出自 Bowerman 系列——该系列旨在致敬比尔·鲍尔曼 (Bill Bowerman) 教练的传奇历程。
- 显示颜色： 丝绒棕/巴洛克棕/黑/浅柠檬黄
- 款式： IQ6590-200
Nike P-6000 SE
32% 折让
Nike P-6000 SE 男子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期跑步鞋跃升时尚新高度。混搭合成材质和织物，塑就分层外观，经久耐穿。泡棉缓震配置以田径赛道为灵感，采用加高设计，缔造非凡舒适体验。该鞋款出自 Bowerman 系列——该系列旨在致敬比尔·鲍尔曼 (Bill Bowerman) 教练的传奇历程。
其他细节
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 缓震鞋垫，缔造舒适脚感
- 橡胶外底，铸就出色抓地力
产品细节
- 显示颜色： 丝绒棕/巴洛克棕/黑/浅柠檬黄
- 款式： IQ6590-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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