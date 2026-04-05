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Nike P-6000 Suede
男子运动鞋
15% 折让
Nike P-6000 Suede 男子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期跑步鞋跃升时尚新高度。混搭皮革、织物和翻毛皮，塑就分层外观，经久耐穿。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，采用加高设计，缔造非凡舒适体验。该鞋款出自 Bowerman 系列——该系列旨在致敬比尔·鲍尔曼 (Bill Bowerman) 教练的传奇历程。
- 显示颜色： 煤黑/金属铬色/金属银/黑
- 款式： HF0015-002
Nike P-6000 Suede
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Nike P-6000 Suede 男子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期跑步鞋跃升时尚新高度。混搭皮革、织物和翻毛皮，塑就分层外观，经久耐穿。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，采用加高设计，缔造非凡舒适体验。该鞋款出自 Bowerman 系列——该系列旨在致敬比尔·鲍尔曼 (Bill Bowerman) 教练的传奇历程。
其他细节
- 透气网眼设计搭配优质材质组合鞋面，塑就出众结构感
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 缓震设计，带来舒适的足底体验
- 橡胶外底铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 煤黑/金属铬色/金属银/黑
- 款式： HF0015-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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