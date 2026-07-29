Nike P-6000 Utility 耐克好胜小怪兽系列大童运动鞋灵感源自 2000 年代的复古 Pegasus，既舒适又实穿。支撑缓震、加垫鞋口和反光细节，让人回想起其性能根源，并赋予它们运动风格，让孩子们都能尽情享受运动。

显示颜色： 白色/幻影灰白/亚麻/铝蓝

款式： IW2032-140