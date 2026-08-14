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Nike Pacer
Dri-FIT 速干跑步手套（1 副）
¥149
戴上 Nike Pacer Dri-FIT 速干跑步手套（1 副），即刻活力开跑。采用导湿速干设计，可戴在厚实手套里面使用，助你从容应对冷天。也可在换季时单独佩戴，塑就轻盈舒适的佩戴体验。
- 显示颜色： 黑/银
- 款式： HM9024-042
Nike Pacer
¥149
戴上 Nike Pacer Dri-FIT 速干跑步手套（1 副），即刻活力开跑。采用导湿速干设计，可戴在厚实手套里面使用，助你从容应对冷天。也可在换季时单独佩戴，塑就轻盈舒适的佩戴体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 轻盈设计，可单独佩戴或在冷天与其他手套叠搭佩戴
产品细节
- 材质：织物
- 不适合用作个人防护装备（PPE）
- 显示颜色： 黑/银
- 款式： HM9024-042
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。