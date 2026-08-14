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Nike Pacer Dri-FIT 速干跑步手套（1 副） - 黑/银

Nike Pacer

Dri-FIT 速干跑步手套（1 副）

¥149

戴上 Nike Pacer Dri-FIT 速干跑步手套（1 副），即刻活力开跑。采用导湿速干设计，可戴在厚实手套里面使用，助你从容应对冷天。也可在换季时单独佩戴，塑就轻盈舒适的佩戴体验。


  • 显示颜色： 黑/银
  • 款式： HM9024-042

Nike Pacer

¥149

戴上 Nike Pacer Dri-FIT 速干跑步手套（1 副），即刻活力开跑。采用导湿速干设计，可戴在厚实手套里面使用，助你从容应对冷天。也可在换季时单独佩戴，塑就轻盈舒适的佩戴体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 轻盈设计，可单独佩戴或在冷天与其他手套叠搭佩戴

产品细节

  • 材质：织物
  • 不适合用作个人防护装备（PPE）
  • 显示颜色： 黑/银
  • 款式： HM9024-042

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