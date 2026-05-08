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Nike Pacific
大童运动鞋
10% 折让
20 世纪 70 年代的南加州风情，阳光洒落身畔，微风拂过秀发，气氛恰到好处。Nike Pacific 大童运动鞋延续休闲复古运动鞋设计，造型出众，风格百搭，无论是沙滩上闲躺，还是日常穿着，都能展现出众魅力。人字形底纹外底搭配翻毛皮覆面，塑就优质经典外观。
- 显示颜色： 白色/浅银灰/橡皮浅褐/黑
- 款式： IH7378-102
Nike Pacific
10% 折让
20 世纪 70 年代的南加州风情，阳光洒落身畔，微风拂过秀发，气氛恰到好处。Nike Pacific 大童运动鞋延续休闲复古运动鞋设计，造型出众，风格百搭，无论是沙滩上闲躺，还是日常穿着，都能展现出众魅力。人字形底纹外底搭配翻毛皮覆面，塑就优质经典外观。
其他细节
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就出众外观，舒适耐穿
- 天然橡胶外底，营造复古格调，铸就出色抓地力
- 加垫鞋口，带来非凡舒适感受
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 白色/浅银灰/橡皮浅褐/黑
- 款式： IH7378-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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