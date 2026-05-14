第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Pacific
幼童运动鞋
16% 折让
阳光下的乐趣，脚趾间的沙粒，气氛恰到好处。Nike Pacific 幼童运动鞋延续经典低帮运动鞋设计，造型出众，风格百搭。人字形底纹外底结合复古泡棉缓震配置，搭配优质翻毛皮覆面，为小宝贝活泼好动的双足营造充裕空间。
- 显示颜色： 白色/浅银灰/橡皮浅褐/黑
- 款式： IH7379-102
Nike Pacific
16% 折让
阳光下的乐趣，脚趾间的沙粒，气氛恰到好处。Nike Pacific 幼童运动鞋延续经典低帮运动鞋设计，造型出众，风格百搭。人字形底纹外底结合复古泡棉缓震配置，搭配优质翻毛皮覆面，为小宝贝活泼好动的双足营造充裕空间。
其他细节
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就出众外观，舒适耐穿
- 橡胶外底，缔造复古格调和出色抓地性能
- 加垫鞋口，带来非凡舒适感受
产品细节
- 低帮鞋口
- 弹性鞋带
- 显示颜色： 白色/浅银灰/橡皮浅褐/黑
- 款式： IH7379-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。