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Nike Pacific Leather
女子运动鞋
Nike Pacific Leather 女子运动鞋的鞋型和人字形底纹外底，灵感源自复古经典风格。皮革鞋面饰有缝制耐克勾标志。
- 显示颜色： 帆白/安全橙/橡皮浅褐/灰黑
- 款式： IQ2972-133
Nike Pacific Leather
Nike Pacific Leather 女子运动鞋的鞋型和人字形底纹外底，灵感源自复古经典风格。皮革鞋面饰有缝制耐克勾标志。
其他细节
- 宽敞鞋口，再现 70 年代跑步鞋款的比例设计
- 外底采用弯曲凹槽设计，带来非凡舒适的日常穿着体验
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 帆白/安全橙/橡皮浅褐/灰黑
- 款式： IQ2972-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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