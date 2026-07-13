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Nike Pacific Leather
男子运动鞋
¥599
Nike Pacific Leather 男子运动鞋从传统风尚汲取设计灵感，打造新颖低调外观。光滑合成材质和天然皮革组合鞋面，巧搭缝制耐克勾标志；人字形底纹外底融入弯曲凹槽设计，焕新演绎 70 年代风范。
- 显示颜色： 麦金/麦黄/帆白/海滩浅黄
- 款式： IM5697-700
Nike Pacific Leather
¥599
Nike Pacific Leather 男子运动鞋从传统风尚汲取设计灵感，打造新颖低调外观。光滑合成材质和天然皮革组合鞋面，巧搭缝制耐克勾标志；人字形底纹外底融入弯曲凹槽设计，焕新演绎 70 年代风范。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就分层外观，经久耐穿
- 宽敞鞋口，再现 70 年代跑步鞋款的比例设计
- 人字形底纹橡胶外底融入弯曲凹槽设计，铸就从后跟延伸至鞋头的非凡抓地力
产品细节
- 皮革与合成材质组合鞋面
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 麦金/麦黄/帆白/海滩浅黄
- 款式： IM5697-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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