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Nike Par
Dri-FIT 男子防晒速干格纹高尔夫翻领T恤
¥699
经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干格纹高尔夫翻领T恤采用导湿速干双面针织面料，呈现传统风格，助你在球场上保持干爽。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： II0787-133
Nike Par
¥699
经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干格纹高尔夫翻领T恤采用导湿速干双面针织面料，呈现传统风格，助你在球场上保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 垂坠式开衩下摆设计，兼具包覆效果和灵活性，助你在比赛中发挥出上佳状态
- 衣领上采用明线细节，焕新肩部接缝设计，塑就利落精致的外观，灵感源自 Nike Golf 的历史传承
产品细节
- 四向弹性面料
- 三扣式前襟
- 左侧衣袖饰有刺绣 Nike Golf 盾形标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 帆白
- 款式： II0787-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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