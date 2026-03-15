Nike Par
Dri-FIT 男子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤
¥649
Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤采用双面针织面料，轻盈耐穿。搭载导湿速干技术，助你在球场上保持干爽。
- 显示颜色： 白色/工作蓝
- 款式： IB0228-100
Nike Par
¥649
Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤采用双面针织面料，轻盈耐穿。搭载导湿速干技术，助你在球场上保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 双面针织面料，质感柔软
产品细节
- UPF 40+
- 三扣式前襟
- 左侧衣袖绣有 Nike Golf 盾形标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/工作蓝
- 款式： IB0228-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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