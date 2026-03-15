 
Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤 - 白色/工作蓝

Nike Par

Dri-FIT 男子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤

¥649
白色/工作蓝
珍珠粉/牡丹红

Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤采用双面针织面料，轻盈耐穿。搭载导湿速干技术，助你在球场上保持干爽。


  • 显示颜色： 白色/工作蓝
  • 款式： IB0228-100

Nike Par

¥649

Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤采用双面针织面料，轻盈耐穿。搭载导湿速干技术，助你在球场上保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 双面针织面料，质感柔软

产品细节

  • UPF 40+
  • 三扣式前襟
  • 左侧衣袖绣有 Nike Golf 盾形标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/工作蓝
  • 款式： IB0228-100

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