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Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤 - 北极绿/白色

Nike Par

Dri-FIT 男子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤

21% 折让

Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤采用富有弹性的针织面料，触感柔软非凡，助你保持干爽，轻松打满 18 洞。


  • 显示颜色： 北极绿/白色
  • 款式： IB0234-326

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Nike Par Dri-FIT 男子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤采用富有弹性的针织面料，触感柔软非凡，助你保持干爽，轻松打满 18 洞。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 垂坠式开衩下摆设计，兼具包覆效果和灵活性，助你在比赛中发挥出上佳状态
  • 衣领采用明线设计，后肩融入滚边细节，塑就利落精致的外观，灵感源自 Nike 高尔夫的历史传承

产品细节

  • UPF 40+
  • 四向弹性针织面料
  • 三扣式前襟
  • 刺绣 Nike Golf 盾形标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 北极绿/白色
  • 款式： IB0234-326

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