作为首位 Nike SB 签名滑板鞋多过十款的 Nike 签约运动员，保罗·罗德里奇斯在与 Nike 长达二十年的合作中，始终展现出非凡的职业精神和不断突破的进取精神。 为纪念这一重要里程碑，此款 Paul Rodriguez Zoom Air Low 男子滑板鞋忠实沿袭其元年款签名滑板鞋设计，带你踏上实至名归的荣光之旅。

显示颜色： 黑/燧石灰/黑/校园红

款式： IM7147-001