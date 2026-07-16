Nike Pegasus 1 G

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Nike Pegasus 1 G 男/女高尔夫球鞋（宽版）以四十年的跑步传统为灵感，专为球场运动打造。ReactX 泡棉为这款鞋带来出众的回弹缓震性能。外底混合抓地纹路，带来所需的稳定表现。

两种抓地力

前掌一体式鞋钉，助你在不同地面上稳扎稳打，挥杆时稳定性与力量兼备。后跟下方的抓地纹路，带来出众触感。

为高尔夫运动而生

ReactX 泡棉在跑步鞋结构的基础上打造柔软缓震感受，助你驾驭球场。足部外侧支撑，在挥杆时提供额外稳定性。