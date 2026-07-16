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Nike Pegasus 1 G
男/女高尔夫球鞋（宽版）
20% 折让
Nike Pegasus 1 G 男/女高尔夫球鞋（宽版）以四十年的跑步传统为灵感，专为球场运动打造。ReactX 泡棉为这款鞋带来出众的回弹缓震性能。外底混合抓地纹路，带来所需的稳定表现。
- 显示颜色： 帆白/透明粉/黑
- 款式： IO3695-100
Nike Pegasus 1 G
20% 折让
Nike Pegasus 1 G 男/女高尔夫球鞋（宽版）以四十年的跑步传统为灵感，专为球场运动打造。ReactX 泡棉为这款鞋带来出众的回弹缓震性能。外底混合抓地纹路，带来所需的稳定表现。
两种抓地力
前掌一体式鞋钉，助你在不同地面上稳扎稳打，挥杆时稳定性与力量兼备。后跟下方的抓地纹路，带来出众触感。
为高尔夫运动而生
ReactX 泡棉在跑步鞋结构的基础上打造柔软缓震感受，助你驾驭球场。足部外侧支撑，在挥杆时提供额外稳定性。
其他细节
- 加垫鞋口的设计灵感源自跑步鞋，舒适贴合
- 外底后跟设计有助于保持与地面的接触和稳定性
产品细节
- 显示颜色： 帆白/透明粉/黑
- 款式： IO3695-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。