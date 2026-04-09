Nike Pegasus 1 G

¥1,199

Nike Pegasus 1 G 男/女高尔夫球鞋（宽版）以四十年的跑步传统为灵感，专为球场运动打造。ReactX 泡棉，为这款鞋带来出众的回弹缓震性能。外底混合抓地纹路，带来所需的稳定表现。该版本旨在向 Seve 40 年前的精彩即兴表演致敬。

Seve 经典系列

40 年前，Seve Ballesteros 标志性的遮阳帽引起了人们的关注。如今，这位高尔夫传奇人物所钟爱的上下排列式 NIKE 标志已出现在该特别版的不同细节中。这款鞋专为那些在球场上以实力彰显个人风格的球手而打造。

两种抓地力

前掌一体式鞋钉，助你在不同地面上稳扎稳打，挥杆时稳定性与力量兼备。后跟下方的抓地纹路，带来出众触感。

为高尔夫运动而生

ReactX 泡棉在跑步鞋结构的基础上打造柔软缓震感受，助你驾驭球场。足部外侧支撑，在挥杆时提供额外稳定性。