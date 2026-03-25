Nike Pegasus 1 G

¥1,099

Nike Pegasus 1 G 男/女高尔夫球鞋（宽版）以四十年的跑步传统为灵感，专为球场运动打造。Cushlon 和 ReactX 泡棉的结合，为这款鞋带来出众的回弹缓震性能。外底混合抓地力纹路，带来所需的稳定表现。

反馈是一份礼物

你正在见证历史的诞生。这一版本展示了帮助塑造 Pegasus 1 的高尔夫球手的反馈。基于这些洞察，我们在外底增加了抓地力，在鞋面强化了支撑与稳定性，在后跟提升了脚感——助力我们的一款出色跑鞋迈入高尔夫领域。

两种抓地力

前掌一体式鞋钉，助你在不同地面上行走，在挥杆时提高稳定性和力量。后跟下方的抓地纹路，带来出众触感。

为高尔夫运动而生

Cushlon 和 ReactX 泡棉结合，在跑步鞋结构的基础上打造柔软缓震感受，助你驾驭球场。足部外侧支撑，在挥杆时提供额外稳定性。