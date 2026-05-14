Nike Pegasus 1 G

¥1,199

Nike Pegasus 1 G 男/女高尔夫球鞋（宽版）以四十年的跑步传统为灵感，专为球场运动打造。Cushlon 和 ReactX 泡棉的结合，为这款鞋带来出众的回弹缓震性能。外底混合抓地纹路，带来所需的稳定表现。该版本旨在致敬一座失传了 100 多年的传奇奖杯。

失而复得

想象一下，你赢得了一场大满贯锦标赛，却丢失了奖杯。该特别版鞋款暗示了一个著名奖杯于 1925 年失踪的传说。这款鞋上的图案暗示了奖杯最后的踪迹，也在提醒我们，伟大永远不会消失。

两种抓地力

前掌一体式鞋钉，助你在不同地面上稳扎稳打，挥杆时稳定性与力量兼备。后跟下方的抓地纹路，带来出众触感。

为高尔夫运动而生

ReactX 泡棉在跑步鞋结构的基础上打造柔软缓震感受，助你驾驭球场。足部外侧支撑，在挥杆时提供额外稳定性。