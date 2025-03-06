Nike Pegasus 37

男子公路跑步鞋

¥899

黑曜石色/臭氧蓝/光子灰/天青石蓝
黑/缬草蓝/白色/爆炸绿黄
薄雾黑蓝/黑/莲花粉/氢蓝

Nike Pegasus 37 男子公路跑步鞋营造脚感稳定又富有活力的迈步体验，助你轻松应对多种跑步活动。 采用 React 缓震技术，前足搭载 Air 缓震配置，为你的双腿注入活力。 轻盈鞋面带来非凡透气性。 简约衬垫经匠心排布，提供舒适脚感。 另有抓地出众的外底加持， 让你蓄势待发，一往无前。 飞驰过一条条街道，让泥水在身后飞溅，尽享畅快奔跑体验。

  • 显示颜色： 黑曜石色/臭氧蓝/光子灰/天青石蓝
  • 款式： BQ9646-402

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