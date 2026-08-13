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Nike Pegasus 42
耐克好胜小怪兽系列小飞马大童公路跑步鞋
11% 折让
新款 Pegasus，打造非凡穿着体验。Nike Pegasus 42 耐克好胜小怪兽系列小飞马大童公路跑步鞋搭载轻盈泡棉和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，无论是在赛道还是运动场上，皆可提供回弹支撑性能和舒适感受。鞋面网眼设计轻盈透气，助你在课间、训练和其他活动中飞奔疾行。
- 显示颜色： 帆白/白色/狂喜深红/狂喜深红
- 款式： IW2027-161
Nike Pegasus 42
11% 折让
新款 Pegasus，打造非凡穿着体验。Nike Pegasus 42 耐克好胜小怪兽系列小飞马大童公路跑步鞋搭载轻盈泡棉和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，无论是在赛道还是运动场上，皆可提供回弹支撑性能和舒适感受。鞋面网眼设计轻盈透气，助你在课间、训练和其他活动中飞奔疾行。
迅疾出击
搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造活力十足的脚感，让你的迈步畅享舒适体验。
ReactX 泡棉
与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。
自在透气
轻盈网眼布设计缔造出色柔软度和透气性，让双脚保持舒适。
放胆开跑
改良版华夫格外底底纹，结合耐穿橡胶和弯曲凹槽设计，实现出色抓地力与灵活性。
焕新设计
中底“弧形摇杆”设计，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 帆白/白色/狂喜深红/狂喜深红
- 款式： IW2027-161
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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