Nike Pegasus 42

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新款 Pegasus，打造非凡穿着体验。Nike Pegasus 42 耐克好胜小怪兽系列小飞马大童公路跑步鞋搭载轻盈泡棉和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，无论是在赛道还是运动场上，皆可提供回弹支撑性能和舒适感受。鞋面网眼设计轻盈透气，助你在课间、训练和其他活动中飞奔疾行。

迅疾出击 搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造活力十足的脚感，让你的迈步畅享舒适体验。 ReactX 泡棉 与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。 自在透气 轻盈网眼布设计缔造出色柔软度和透气性，让双脚保持舒适。 放胆开跑 改良版华夫格外底底纹，结合耐穿橡胶和弯曲凹槽设计，实现出色抓地力与灵活性。

焕新设计 中底“弧形摇杆”设计，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。