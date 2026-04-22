Nike Pegasus 42

¥699

Nike 的回弹缓震技术，让跑步自在舒适。新款耐克小飞马，打造非凡穿着体验。Nike Pegasus 42 耐克小飞马中考体育大童公路跑步鞋搭载轻盈泡棉和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，无论是在赛道还是运动场上，皆可提供回弹支撑性能和舒适感受。鞋面网眼设计轻盈透气，助你在课间、训练和其他活动中飞奔疾行。

后跟 Air Zoom 缓震配置 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造活力十足的脚感，让你的迈步畅享舒适体验。 ReactX 泡棉中底 与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。 透气鞋面 轻盈网眼布设计缔造出色柔软度和透气性，让双脚保持舒适。 耐穿外底采用橡胶细节 改良版华夫格外底底纹，结合耐穿橡胶和弯曲凹槽设计，实现出色抓地力与灵活性。

焕新设计 中底“弧形摇杆”设计，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。