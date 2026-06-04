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Nike Pegasus 42
耐克小飞马大童公路跑步鞋
¥699
Nike 的回弹缓震技术，让跑步自在舒适。新款耐克小飞马，打造非凡穿着体验。Nike Pegasus 42 耐克小飞马大童公路跑步鞋搭载轻盈泡棉和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，无论是在赛道还是运动场上，皆可提供回弹支撑性能和舒适感受。鞋面网眼设计轻盈透气，助你在课间、训练和其他活动中飞奔疾行。
- 显示颜色： 足球灰/足球灰/微绿/空间蓝
- 款式： IH2306-004
Nike Pegasus 42
¥699
Nike 的回弹缓震技术，让跑步自在舒适。新款耐克小飞马，打造非凡穿着体验。Nike Pegasus 42 耐克小飞马大童公路跑步鞋搭载轻盈泡棉和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，无论是在赛道还是运动场上，皆可提供回弹支撑性能和舒适感受。鞋面网眼设计轻盈透气，助你在课间、训练和其他活动中飞奔疾行。
后跟 Air Zoom 缓震配置
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造活力十足的脚感，让你的迈步畅享舒适体验。
ReactX 泡棉中底
与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。
透气鞋面
轻盈网眼布设计缔造出色柔软度和透气性，让双脚保持舒适。
耐穿外底采用橡胶细节
改良版华夫格外底底纹，结合耐穿橡胶和弯曲凹槽设计，实现出色抓地力与灵活性。
焕新设计
中底“弧形摇杆”设计，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 足球灰/足球灰/微绿/空间蓝
- 款式： IH2306-004
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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