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Nike Pegasus 42 耐克小飞马中考体育大童公路跑步鞋 - 白色/青石蓝/荷兰橙/金属银

Nike Pegasus 42

耐克小飞马大童公路跑步鞋

¥699

Nike 的回弹缓震技术，让跑步自在舒适。新款耐克小飞马，打造非凡穿着体验。Nike Pegasus 42 耐克小飞马大童公路跑步鞋搭载轻盈泡棉和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，无论是在赛道还是运动场上，皆可提供回弹支撑性能和舒适感受。鞋面网眼设计轻盈透气，助你在课间、训练和其他活动中飞奔疾行。


  • 显示颜色： 白色/青石蓝/荷兰橙/金属银
  • 款式： IH2306-100

Nike Pegasus 42

¥699

Nike 的回弹缓震技术，让跑步自在舒适。新款耐克小飞马，打造非凡穿着体验。Nike Pegasus 42 耐克小飞马大童公路跑步鞋搭载轻盈泡棉和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，无论是在赛道还是运动场上，皆可提供回弹支撑性能和舒适感受。鞋面网眼设计轻盈透气，助你在课间、训练和其他活动中飞奔疾行。

后跟 Air Zoom 缓震配置

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造活力十足的脚感，让你的迈步畅享舒适体验。

ReactX 泡棉中底

与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。

透气鞋面

轻盈网眼布设计缔造出色柔软度和透气性，让双脚保持舒适。

耐穿外底采用橡胶细节

改良版华夫格外底底纹，结合耐穿橡胶和弯曲凹槽设计，实现出色抓地力与灵活性。

焕新设计

中底“弧形摇杆”设计，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 白色/青石蓝/荷兰橙/金属银
  • 款式： IH2306-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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