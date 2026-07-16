 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Pegasus 42 耐克飞马男子公路跑步鞋（宽版） - 黑/尘光子色/白色

Nike Pegasus 42

耐克飞马男子公路跑步鞋（宽版）

¥949
  • 显示颜色： 黑/尘光子色/白色
  • 款式： IR1228-001

Nike Pegasus 42

¥949

全掌型回弹缓震设计，为经典款注入活力。Nike Pegasus 42 耐克飞马男子公路跑步鞋（宽版）具备出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。全掌型 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡棉中底，铸就出色回弹脚感，为迈步提供能量回馈。宽敞版型，为鞋头提供更多空间。

全掌型 Air Zoom 缓震配置

全掌型 Air Zoom 缓震配置，缔造回弹缓震的脚感，让你从后跟着地到鞋头离地都能畅享出众的能量回馈。

ReactX 泡棉中底

与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。

透气鞋面

轻盈网眼布设计缔造出色柔软度和透气性，让双脚保持舒适。

耐穿外底采用橡胶细节

外底采用改良版华夫格底纹结合耐穿橡胶和弯曲凹槽设计，实现出色抓地力与灵活性。

宽鞋头

宽敞版型，为鞋头提供更多空间。

焕新设计

  • 中底“弧形摇杆”设计，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
  • 有别于 Pegasus 41 的前足和后跟 Air Zoom，此鞋款搭载全掌型 Air Zoom 缓震配置。

产品细节

  • 单鞋重量：约 300 克（男款 44 码）
  • 显示颜色： 黑/尘光子色/白色
  • 款式： IR1228-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。