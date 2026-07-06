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Nike Pegasus 42
耐克飞马男子反光装饰公路跑步鞋
11% 折让
- 显示颜色： 黑/中灰/金属银/黑
- 款式： IQ3928-001
Nike Pegasus 42
11% 折让
全掌型回弹缓震设计，为经典款注入活力。
Nike Pegasus 42 耐克飞马男子反光装饰公路跑步鞋具备出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。全掌型 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡棉中底，铸就出色回弹脚感，为迈步提供能量回馈。
全掌型 Air Zoom 缓震配置
全掌型 Air Zoom 缓震配置，缔造回弹缓震的脚感，让你从后跟着地到鞋头离地都能畅享出众的能量回馈。
ReactX 泡棉中底
与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。
透气鞋面
轻盈网眼布设计缔造出色柔软度和透气性，让双脚保持舒适。
耐穿外底采用橡胶细节
改良版华夫格外底底纹结合耐穿橡胶和弯曲凹槽设计，实现出色抓地力与灵活性。
焕新设计
- 中底“弧形摇杆”设计，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
- 有别于 Pegasus 41 的前足和后跟 Air Zoom，此鞋款搭载全掌型 Air Zoom 缓震配置。
产品细节
- 单鞋重量：约 300 克（男款 44 码）
- 显示颜色： 黑/中灰/金属银/黑
- 款式： IQ3928-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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