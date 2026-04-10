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Nike Pegasus 42 By You
专属定制女子公路跑步鞋
¥1,049
Nike Pegasus 42 男子公路跑步鞋具备出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。弧形全掌型 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡棉中底，铸就强劲推进力，为每一次迈步激发能量。升级版型，为前足和鞋头提供更多空间。这款日常训练鞋有多种清新配色可供选择，随时为你带来独特的触感。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ8039-900
- 原产国家/地区： 越南
Nike Pegasus 42 By You
¥1,049
全掌型缓震设计，回弹力强，为经典款注入活力。
Nike Pegasus 42 男子公路跑步鞋具备出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。弧形全掌型 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡棉中底，铸就强劲推进力，为每一次迈步激发能量。升级版型，为前足和鞋头提供更多空间。这款日常训练鞋有多种清新配色可供选择，随时为你带来独特的触感。
全掌 Air Zoom 缓震配置
全掌塑型 Air Zoom 缓震配置，缔造推进力十足的脚感，让你从后跟着地到足尖离地都能畅享 Nike 高水平的能量回馈。
ReactX 泡绵中底
与前代 React 技术相比，ReactX 泡绵的回弹响应性能高出 13%。
可定制鞋面
轻盈网眼布的柔软度和透气性均优于前代版本，让双脚始终保持舒适。多种颜色选择，让你设计自己的完美鞋履。选择一款能为跑步增添动感的色调，让耐克勾勾标志更显醒目。你还可以更换鞋舌、衬里和鞋带。
彰显个性
为两只鞋的后跟分别添加最佳英里时间、未来个人纪录或其他有意义的时间戳，尽显个性混搭风范。你的自定义信息最多可包含 7 个字符（字母 A-Z），自定义时间最多可包含 8 个字符（数字 0-9）。
耐穿橡胶外底
升级华夫格外底结合耐穿橡胶和弯曲凹槽设计，实现出色抓地力与灵活性。挑选你喜欢的配色选项，打造独一无二的专属设计。
宽鞋头
与 41 相比，版型经过革新升级，为足尖和前足提供更多空间。
焕新设计
- 与前代鞋款相比，鞋头翘度更大，因为更新后的鞋型增加了鞋头的曲线
- 全掌型 Air Zoom 缓震配置，而旧款仅在前足和后跟搭载缓震
产品细节
- 重量：约 243 克（女码 39 码）
- 后跟前掌高度差：10 毫米
- MR-10 2.0 鞋楦，在 Pegasus 41 的基础上革新升级
产品细节
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ8039-900
- 原产国家/地区： 越南
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。