Nike Pegasus 42 By You

¥1,049

全掌型缓震设计，回弹力强，为经典款注入活力。

Nike Pegasus 42 男子公路跑步鞋具备出众回弹缓震性能，缔造活力迈步体验，助力日常公路畅跑。弧形全掌型 Air Zoom 缓震配置结合 ReactX 泡棉中底，铸就强劲推进力，为每一次迈步激发能量。升级版型，为前足和鞋头提供更多空间。这款日常训练鞋有多种清新配色可供选择，随时为你带来独特的触感。

全掌 Air Zoom 缓震配置

全掌塑型 Air Zoom 缓震配置，缔造推进力十足的脚感，让你从后跟着地到足尖离地都能畅享 Nike 高水平的能量回馈。

ReactX 泡绵中底

与前代 React 技术相比，ReactX 泡绵的回弹响应性能高出 13%。

可定制鞋面

轻盈网眼布的柔软度和透气性均优于前代版本，让双脚始终保持舒适。多种颜色选择，让你设计自己的完美鞋履。选择一款能为跑步增添动感的色调，让耐克勾勾标志更显醒目。你还可以更换鞋舌、衬里和鞋带。

彰显个性

为两只鞋的后跟分别添加最佳英里时间、未来个人纪录或其他有意义的时间戳，尽显个性混搭风范。你的自定义信息最多可包含 7 个字符（字母 A-Z），自定义时间最多可包含 8 个字符（数字 0-9）。

耐穿橡胶外底

升级华夫格外底结合耐穿橡胶和弯曲凹槽设计，实现出色抓地力与灵活性。挑选你喜欢的配色选项，打造独一无二的专属设计。

宽鞋头

与 41 相比，版型经过革新升级，为足尖和前足提供更多空间。