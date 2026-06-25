Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson"

¥949

全掌型回弹缓震设计，为经典款注入活力。Pegasus 42 Keely Hodgkinson 由这位打破纪录的强者亲自挑选并认可，提供出色缓震性能，并采用张扬的配色。Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson" 耐克飞马基利·霍奇金森女子公路跑步鞋采用金色装饰旨在向她的夺牌动力致敬。全掌型 Air Zoom 缓震配置搭配 ReactX 泡棉中底，为迈步提供能量回馈。兼具回弹缓震的脚感和匠心鞋头，让你迈步向前，势不可挡。

基利·霍奇金森系列揭秘

赢得金牌是基利·霍奇金森的动力。因此，她的系列产品采用不同色调。此鞋款将黑色与闪亮细节相结合，彰显她的风格和冲劲。

全掌型 Air Zoom 缓震配置

全掌型 Air Zoom 缓震配置，缔造回弹缓震的脚感，让你从后跟着地到鞋头离地都能畅享出众的能量回馈。

ReactX 泡棉中底

与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。

透气鞋面

轻盈网眼布设计缔造出色柔软度和透气性，让双脚保持舒适。

耐穿外底采用橡胶细节

改良版华夫格外底底纹结合耐穿橡胶和弯曲凹槽设计，实现出色抓地力与灵活性。