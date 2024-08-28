Nike Pegasus Plus

耐克超级飞马女子公路跑步鞋

¥1,299

微灰/白色/黑/潘趣红
浅深红/白金色/星尘红/白色

Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马女子公路跑步鞋，缔造出众回弹缓震性能。轻盈全掌型 ZoomX 泡绵，提供出色能量回馈，助力日常畅跑。弹性 Flyknit 飞织鞋面贴合双足，塑就出色贴合感。

  • 显示颜色： 微灰/白色/黑/潘趣红
  • 款式： FQ7261-001

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

此商品可能采用“一体式鞋盒”发货。当您的一笔订单只由一件鞋类商品组成，且该商品为采用“一体式鞋盒”包装发货的商品时，快递在发出时不会额外套用快递箱，鞋盒即为快递箱。点击此处了解更多。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。