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Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马女子公路跑步鞋 - 粉白/浅品红/亮深红/图腾黑紫

Nike Pegasus Plus

耐克超级飞马女子公路跑步鞋

28% 折让

轻盈泡棉出众回弹，提供出色能量回馈。Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马女子公路跑步鞋缔造出众回弹缓震性能。轻盈全掌型 ZoomX 泡棉，提供出色能量回馈，助力日常畅跑。弹性 Flyknit 飞织鞋面贴合双足，塑就出色贴合感。


  • 显示颜色： 粉白/浅品红/亮深红/图腾黑紫
  • 款式： FQ7261-113

Nike Pegasus Plus

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Flyknit 飞织鞋面

Flyknit 飞织鞋面采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时缔造出色透气性。

ZoomX 中底

回弹出众的 ZoomX 泡棉中底，带来出色的能量回馈。

可靠抓地力

外底高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 单鞋重量：约 205 克（女码 39 码）
  • 中足板带设计，带来出众包覆效果
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 粉白/浅品红/亮深红/图腾黑紫
  • 款式： FQ7261-113

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

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