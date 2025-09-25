Nike Pegasus Plus
耐克超级飞马男子公路跑步鞋
21% 折让
- 显示颜色： 透明粉/亮深红/微黄绿/红杉绿
- 款式： HV3022-600
轻盈泡绵出众回弹，提供出色能量回馈。Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马男子公路跑步鞋，缔造出众回弹缓震性能。轻盈全掌型 ZoomX 泡绵，提供出色能量回馈，助力日常畅跑。弹性 Flyknit 飞织鞋面贴合双足，塑就出色贴合感。
Flyknit 飞织鞋面
Flyknit 飞织鞋面采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时缔造出众透气性。
ZoomX 中底
回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，带来出色的能量回馈。
可靠抓地表现
外底高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 245 克（男码 44 码）
- 中足板带设计，带来出众包覆效果
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
