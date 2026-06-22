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Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋 - 微葡萄紫/薄雾紫/宝石蓝/王朝紫

Nike Pegasus Premium

耐克顶级飞马女子公路跑步鞋

微葡萄紫/薄雾紫/宝石蓝/王朝紫
图腾黑紫/足球灰/氢蓝/灰黑

Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。


  • 显示颜色： 微葡萄紫/薄雾紫/宝石蓝/王朝紫
  • 款式： HQ2593-500

Nike Pegasus Premium

Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马女子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡绵、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡绵三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。该公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈非凡，有助减轻鞋身重量，缔造出众透气性，助你迅疾凌跃。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。

精制网眼设计

轻盈透气的精制网眼设计，提供出众包覆效果。

ZoomX 泡绵

Nike 全掌型 ZoomX 泡绵回弹出众，脚感舒适，在迈步时提供充沛能量回馈。

全掌型 Air Zoom 缓震配置

全掌型 Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹缓震脚感，助你疾速奔跑，充满活力。

ReactX 泡绵加持

ZoomX 泡绵和 Air Zoom 缓震配置的下方搭载 ReactX 泡绵，ReactX 泡绵与前代 React 泡绵相比，能量回馈高出 13%，塑就平稳顺畅的迈步体验。

改良版华夫格外底

改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 单鞋重量：约 275 克（女码 39 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 微葡萄紫/薄雾紫/宝石蓝/王朝紫
  • 款式： HQ2593-500

免费配送和退换货

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