Nike Pegasus Premium

¥1,499

搭载三层回弹缓震配置，塑就活力迈步体验。

Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马男子公路跑步鞋搭载 ZoomX 泡棉、全掌型 Air Zoom 缓震配置和 ReactX 泡棉三项缓震技术，塑就出众回弹的缓震性能。此款公路跑步鞋的回弹性能出色，提供出众能量回馈。鞋面轻盈透气，有助于减轻重量并缔造出众透气性，助你轻快疾驰。这一配色灵感源自初代耐克飞马，致敬 Nike 的经典传承。此处 “耐克顶级飞马” 为产品名称，仅指耐克飞马跑步系列产品中的一类产品。

透气鞋面 织物与合成材质组合鞋面，助你在跑步过程中保持干爽。 回弹缓震 中底 ZoomX 泡棉结合 ReactX 泡棉，塑就出众缓震系统，带来出色能量回馈和回弹缓震性能。 全掌型 Air Zoom 缓震配置 全掌型 Air Zoom 缓震配置，从后跟着地到鞋头离地都能感受 Air 带来的缓震效能。 改良版华夫格外底 改良版华夫格外底的高磨损区域融入橡胶，铸就非凡抓地力。