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Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋 - 亮黄/黑/灰绿/荧光黄

Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX

男子防水越野跑步鞋

¥1,099

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋，助你从容应对潮湿天气，在偏僻小径无拘畅行。强劲抓地力搭配你挚爱的缓震舒适脚感，结合匠心中足结构，铸就稳固柔缓的支撑效果。防水鞋面助你从容应对不良天气，在崎岖小路上勇往直前。别让雨天阻挡你前进的脚步，系上鞋带，迎接挑战。


  • 显示颜色： 亮黄/黑/灰绿/荧光黄
  • 款式： DC8793-300

Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX

¥1,099

出众回弹，越野佳选

穿上 Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋，助你从容应对潮湿天气，在偏僻小径无拘畅行。强劲抓地力搭配你挚爱的缓震舒适脚感，结合匠心中足结构，铸就稳固柔缓的支撑效果。防水鞋面助你从容应对不良天气，在崎岖小路上勇往直前。别让雨天阻挡你前进的脚步，系上鞋带，迎接挑战。

应对挑战

GORE-TEX 层有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。鞋口处搭配防护设计，帮助减少碎屑进入鞋内。

锁定贴合，即刻出发

中足采用 Dynamic Fit 固定带系统，赋予双足稳固支撑感受，助你坚持攻克艰难旅途。

出色抓地力

橡胶外底采用冲击波纹路，灵感源于自行车轮胎，塑就疾速造型。块状设计铸就强劲抓地力，让你轻松奔驰于小径和公路之间。后跟和鞋头融入纹路设计，助你在上下坡时保持平稳。

稳定体验，顺畅迈步

Nike React 技术采用轻盈耐穿泡绵打造，铸就出众回弹的顺畅迈步体验。全掌设计，为你征服崎岖路况提供稳定性。

其他细节

  • 传统鞋舌设计，为越野鞋款带来经典 Pegasus 外观
  • 后跟添加提拉设计，便于穿脱

产品细节

  • 重量：约 316 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 亮黄/黑/灰绿/荧光黄
  • 款式： DC8793-300

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