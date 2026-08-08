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Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX
男子防水越野跑步鞋
¥1,099
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此配色当前无货
穿上 Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋，助你从容应对潮湿天气，在偏僻小径无拘畅行。强劲抓地力搭配你挚爱的缓震舒适脚感，结合匠心中足结构，铸就稳固柔缓的支撑效果。防水鞋面助你从容应对不良天气，在崎岖小路上勇往直前。别让雨天阻挡你前进的脚步，系上鞋带，迎接挑战。
- 显示颜色： 亮黄/黑/灰绿/荧光黄
- 款式： DC8793-300
Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX
¥1,099
出众回弹，越野佳选
穿上 Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋，助你从容应对潮湿天气，在偏僻小径无拘畅行。强劲抓地力搭配你挚爱的缓震舒适脚感，结合匠心中足结构，铸就稳固柔缓的支撑效果。防水鞋面助你从容应对不良天气，在崎岖小路上勇往直前。别让雨天阻挡你前进的脚步，系上鞋带，迎接挑战。
应对挑战
GORE-TEX 层有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。鞋口处搭配防护设计，帮助减少碎屑进入鞋内。
锁定贴合，即刻出发
中足采用 Dynamic Fit 固定带系统，赋予双足稳固支撑感受，助你坚持攻克艰难旅途。
出色抓地力
橡胶外底采用冲击波纹路，灵感源于自行车轮胎，塑就疾速造型。块状设计铸就强劲抓地力，让你轻松奔驰于小径和公路之间。后跟和鞋头融入纹路设计，助你在上下坡时保持平稳。
稳定体验，顺畅迈步
Nike React 技术采用轻盈耐穿泡绵打造，铸就出众回弹的顺畅迈步体验。全掌设计，为你征服崎岖路况提供稳定性。
其他细节
- 传统鞋舌设计，为越野鞋款带来经典 Pegasus 外观
- 后跟添加提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 重量：约 316 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 亮黄/黑/灰绿/荧光黄
- 款式： DC8793-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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