从公路跑到户外跑，尽情开启新征程，解锁新目标，让跑步成为你的日常。Nike Pegasus Trail 4 男子越野跑步鞋具备出众支撑力和回弹性能，助你攻克越野征程。足底出众抓地设计，助你从容越过崎岖山路，轻松驾驭公路路面。通过鞋带即可调节中足支撑力，便于自行调整贴合度和穿着效果。经典战马，值得信赖，如你添翼，助力开启越野之旅。伴你畅享凌跃时刻。

显示颜色： 浅铁矿石灰/卵石灰/足球灰/荧光黄

款式： DJ6158-002