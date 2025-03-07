Nike Pegasus Trail 4 GORE-TEX 耐克飞马户外男子防水越野跑步鞋是天气多变情况下的理想跑步搭档。防水 GORE-TEX 层帮助双足保持干爽，外底采用精简橡胶，可实现公路到小径的流畅过渡，无需放慢或停下脚步。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。