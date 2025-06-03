Nike Pegasus Trail 5 By You 耐克飞马
专属定制越野跑步鞋
¥1,199
打造属于你的 Nike Pegasus Trail 5 By You 耐克飞马专属定制越野跑步鞋，让它无可挑剔，伴你迈入下一场越野旅程。 涂上醒目配色： 给中底添加专属颜色，然后翻转鞋款，为外底上色。 即刻开启 定制之旅。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HF0669-900
Nike Pegasus Trail 5 By You 耐克飞马
¥1,199
打造属于你的 Nike Pegasus Trail 5 By You 耐克飞马专属定制越野跑步鞋，让它无可挑剔，伴你迈入下一场越野旅程。 涂上醒目配色： 给中底添加专属颜色，然后翻转鞋款，为外底上色。 即刻开启 定制之旅。
丰富配色，任你挑选
为整个设计挑选一个主色调， 然后点缀一些醒目色调。 中底有反光银等多种色系可选。 外底可选择传统配色或别具一格的植物风格配色。
选择耐克勾标志
耐克勾有反光银、金属黄谷等诸多配色可选。
唯你专属
足尖内侧位置可添加姓名、 跑步目标等信息， 至多 7 个字符（字母 A-Z，数字 0-9）。
全新泡绵，出众回弹
全新 ReactX 泡绵中底，回弹响应性能较前代 React 技术高出 13%。 ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。 PRé Sustainability B.V 和 Intertek China 对 ReactX 从制造到交付的全过程进行评估审查，从而得出其碳足迹数据。 缓震配置、嵌片或其他泡绵配件等中底组成部分并未纳入评估。
干爽体验
鞋头等高磨损区域融入工程网眼和紧密梭织面料，提供出色包覆效果，帮助抵御户外恶劣环境。
多向抓地
外底采用少量橡胶，可实现公路到小径的顺畅过渡；同时保留了全掌型 ReactX 中底设计。 此外，橡胶妥善包覆前足，提升耐穿性。
其他细节
- 改良抓地底纹结合前足橡胶材质，提供能驾驭崎岖小径的出众抓地力，同时令你在公路上顺畅迈步
- Flywire 技术与鞋带融为一体，有助稳固中足
产品细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 重量：约 243 克（女码 39 码）
- 后跟前掌高度差：9.5 毫米
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： HF0669-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。