Nike Pegasus Trail 5 By You 耐克飞马

¥1,199

打造属于你的 Nike Pegasus Trail 5 By You 耐克飞马专属定制越野跑步鞋，让它无可挑剔，伴你迈入下一场越野旅程。 涂上醒目配色： 给中底添加专属颜色，然后翻转鞋款，为外底上色。 即刻开启 定制之旅。

丰富配色，任你挑选

为整个设计挑选一个主色调， 然后点缀一些醒目色调。 中底有反光银等多种色系可选。 外底可选择传统配色或别具一格的植物风格配色。

选择耐克勾标志

耐克勾有反光银、金属黄谷等诸多配色可选。

唯你专属

足尖内侧位置可添加姓名、 跑步目标等信息， 至多 7 个字符（字母 A-Z，数字 0-9）。

全新泡绵，出众回弹

全新 ReactX 泡绵中底，回弹响应性能较前代 React 技术高出 13%。 ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。 PRé Sustainability B.V 和 Intertek China 对 ReactX 从制造到交付的全过程进行评估审查，从而得出其碳足迹数据。 缓震配置、嵌片或其他泡绵配件等中底组成部分并未纳入评估。

干爽体验

鞋头等高磨损区域融入工程网眼和紧密梭织面料，提供出色包覆效果，帮助抵御户外恶劣环境。

多向抓地

外底采用少量橡胶，可实现公路到小径的顺畅过渡；同时保留了全掌型 ReactX 中底设计。 此外，橡胶妥善包覆前足，提升耐穿性。