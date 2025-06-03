 

Nike Pegasus Trail 5 By You 耐克飞马

专属定制越野跑步鞋

¥1,199

打造属于你的 Nike Pegasus Trail 5 By You 耐克飞马专属定制越野跑步鞋，让它无可挑剔，伴你迈入下一场越野旅程。 涂上醒目配色： 给中底添加专属颜色，然后翻转鞋款，为外底上色。 即刻开启 定制之旅。


  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： HF0669-900

Nike Pegasus Trail 5 By You 耐克飞马

¥1,199

打造属于你的 Nike Pegasus Trail 5 By You 耐克飞马专属定制越野跑步鞋，让它无可挑剔，伴你迈入下一场越野旅程。 涂上醒目配色： 给中底添加专属颜色，然后翻转鞋款，为外底上色。 即刻开启 定制之旅。

丰富配色，任你挑选

为整个设计挑选一个主色调， 然后点缀一些醒目色调。 中底有反光银等多种色系可选。 外底可选择传统配色或别具一格的植物风格配色。

选择耐克勾标志

耐克勾有反光银、金属黄谷等诸多配色可选。

唯你专属

足尖内侧位置可添加姓名、 跑步目标等信息， 至多 7 个字符（字母 A-Z，数字 0-9）。

全新泡绵，出众回弹

全新 ReactX 泡绵中底，回弹响应性能较前代 React 技术高出 13%。 ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹。 PRé Sustainability B.V 和 Intertek China 对 ReactX 从制造到交付的全过程进行评估审查，从而得出其碳足迹数据。 缓震配置、嵌片或其他泡绵配件等中底组成部分并未纳入评估。

干爽体验

鞋头等高磨损区域融入工程网眼和紧密梭织面料，提供出色包覆效果，帮助抵御户外恶劣环境。

多向抓地

外底采用少量橡胶，可实现公路到小径的顺畅过渡；同时保留了全掌型 ReactX 中底设计。 此外，橡胶妥善包覆前足，提升耐穿性。

其他细节

  • 改良抓地底纹结合前足橡胶材质，提供能驾驭崎岖小径的出众抓地力，同时令你在公路上顺畅迈步
  • Flywire 技术与鞋带融为一体，有助稳固中足

产品细节

  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
  • 重量：约 243 克（女码 39 码）
  • 后跟前掌高度差：9.5 毫米
  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： HF0669-900

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。