PG 3 NASA EP

男子篮球鞋

¥849

来自棕榈谷的保罗·乔治凭借 Moonshot 成为篮球界的精英。如今，脚踏这款篮球鞋，他准备迈向人生新高点。此版本的 PG 3 NASA EP 男子篮球鞋以太空机构为设计主题，集出众的抓地力、回弹缓震性能和轻盈包覆性三重优势于一体，让球员攻守转换如行云流水。

  • 显示颜色： 赛车蓝/金属银
  • 款式： CI2667-400

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